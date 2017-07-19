بالفيديو.. الملك سلمان يوجه بتغيير اسم مشروع السلمانية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسمية مشروع السلمانية إلى الفيصلية ، وذلك عقب اطلاعه حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة اليوم على مجسم وعرض مرئي للمشروع السكني والإداري بمنطقة مكة المكرمة، والذي رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله قد وجه سؤالا للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عن سبب تسمية هذا المشروع بالسلمانية ، ليرد عليه الأمير خالد الفيصل بأن المشروع مشروعك ، فأمر خادم الحرمين الشريفين بتسمية المشروع بالفيصلية بعد أن كان مسماه السلمانية تقديراً وعرفاناً منه – حفظه الله – باهتمام الملك فيصل – رحمه الله – بمنطقة مكة المكرمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد ألقى كلمة اثناء اطلاعه على المشروع قال فيها أنا شاكر للأمير خالد جهوده في مكة وتطوير المنطقة ككل، وهذه المدينة ضمن التطوير بين مكة وجدة، وليس غريباً عن خالد فوالده الملك فيصل -رحمه الله – كان نائب الملك في الحجاز، وهذا دليل على اهتمام هذه الدولة بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة.

أضاف: ويشرفني كما تشرف من قبلي أن نكون خداماً للحرمين الشريفين، ومن خدم الحرمين الشريفين خدم الإسلام والمسلمين.

وأردف: بلدنا والحمد لله منطلق الإسلام ومنطلق العروبة وشرفنا الله بأن أنزل كتابه على نبي عربي، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويوفق الأمير خالد كما هو موفق دائما لخدمة دينه وبلاده وشعبه .