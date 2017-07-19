بالفيديو.. الشرطة البريطانية تعتدي على مسلمة خلال التحقيق معها - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تعدي أحد عناصر الشرطة البريطانية على مسلمة محجبة أثناء استجوابها في مركز الشرطة.

مقطع الفيديو أظهر شرطي بريطاني يقوم بسحب سيدة مسلمة من حجابها وجذبها من شعرها ليقوم بسحلها على الأرض.

كان مقطع فيديوشبيها ظهر في بداية إبريل الماضي، يظهر لحظة جذب امرأة مسلمة من ثيابها، أثناء ركوب إحدى الحافلات، واعتقالها من قِبَل رجال متخفيين من شرطة مكافحة الإرهاب في ويلسدن هاي رود، لندن، قبل أن يتم إخلاء سبيلها واعتقال شاب يُعتقد أنه كان برفقتها.