بالفيديو.. الشرطة البريطانية تعتدي على مسلمة خلال التحقيق معها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الشرطة البريطانية تعتدي على مسلمة خلال التحقيق معها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تعدي أحد عناصر الشرطة البريطانية على مسلمة محجبة أثناء استجوابها في مركز الشرطة.
مقطع الفيديو أظهر شرطي بريطاني يقوم بسحب سيدة مسلمة من حجابها وجذبها من شعرها ليقوم بسحلها على الأرض.
كان مقطع فيديوشبيها ظهر في بداية إبريل الماضي، يظهر لحظة جذب امرأة مسلمة من ثيابها، أثناء ركوب إحدى الحافلات، واعتقالها من قِبَل رجال متخفيين من شرطة مكافحة الإرهاب في ويلسدن هاي رود، لندن، قبل أن يتم إخلاء سبيلها واعتقال شاب يُعتقد أنه كان برفقتها.
الفيلم كما ورد لعناصر من الشرطة البريطانية تتهجم وتعتدي على مسلمة خلال استجوابها في مركز الشرطة. pic.twitter.com/VEpylYe7fg
— #مصطفى_كامل (@mustafakamilm) July 19, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29954 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,, اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11438 ] نشر منذ 1 ساعة
خوفهم من كل امراة متحجبه يدفعهم الى مثل هذه الاعمال المشينه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يعينها
ابو رضا[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 50 دقيقة
ويدعون انهم رجال
مغرد[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب البس المفروض ما تحجبين وهم منعوه تحمل الخطا ولا عليم ملا مه
أم نايف اذكركم بقوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 27 دقيقة
لاتنسوا أذكار المساء بارك الله فيكم
عبدالله[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 24 دقيقة
غير صحيح الحجاب لم يمنع في بريطانيا .. بس الشرطي ابن ستة وستين … واضح انه مشحون وماقدر يسيطر على أعصابه
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 9 دقائق
شلل يشل يد هذا الخنزير
الدول الديمقراطية وعلى رأسها امريكا وبريطانيا وفرنسا يدعمون و يأون الأرهابين ويصادرون حقوق الإنسان ولا حسيب ولا رقيب
والله هم جبناء ولضعفنا اصبحو سلطة علينا
وفعلا لو دخلو جحر ضب لتبعناهم
لسان هذه المسكينة يقول وامعتصماه ولكنه مات وماتت كرامتنا معه
يالبؤسنا وذلتنا وهواننا
لاحول ولا قوة الا بالله