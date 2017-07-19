أول مركز شرطة مبتسم في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

بإمكان متعاملي مركز الشرطة أو حتى ركاب الطائرة رؤية الوجه المبتسم لأول مركز شرطة مبتسم في دبي على سطح مبنى مركز شرطة المرقبات.

وأوضح مدير مركز شرطة المرقبات العميد علي أحمد غانم أن ركاب الطائرة سيعرفون أن هذا المبنى يتبع للقيادة العامة لشرطة دبي مما يبعث روح التفاؤل لديهم، ويؤكد أن دبي صديقة للجميع وهي مدينة التفاؤل والتسامح والامل والسعادة الإيجابية وترحب بكل انسان مهما كانت ثقافته أو دينه أو لونه أوعرقه.