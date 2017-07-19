عائلة " داعشي " فرنسي بالعراق تضع فرنسا في حرج - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

اعتقلت سيدة فرنسية وأبناؤها الأربعة، يوم السبت الماضي في الموصل، بعد اختفاء زوجها المتابع في العديد من قضايا الإرهاب، وهي مهددة بحكم بالإعدام بتهمة انتمائها لـ ” داعش ” .

وفي الوقت الذي يطالب فيه محامي الأسرة بترحيلها إلى فرنسا، أكدت الخارجية الفرنسية التزامها بأن تحظى هذه العائلة بحماية قنصلية لتكون في ظروف اعتقال جيدة.

وقال المحامي فانسان برينغارت، إن “ الأوضاع في الموصل سيئة جدًا، ليس فقط من ناحية ظروف العيش، ولكن أيضًا فيما يخص تطبيق العدالة ” .

وأضاف، “ موضوع عودة الجهاديين من سوريا و العراق يمثل مشكلًا قانونيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا يؤرق السلطات الفرنسية، مثل العديد من الدول التي التحق مواطنوها بـ ” داعش ” ، نظرًا للفكر المتطرف الذي يحملونه، وتلقيهم لتدريبات على السلاح و المتفجرات وما شابه، ما يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الداخلي ” .

وبحسب ريغي لوصومييه، نائب مدير صحيفة “ باري ماتش ” ، فإن السلطات الفرنسية تعترف ضمنيًا بأنها فوضت للسلطات العراقية – إلى حد ما – مهمة تصفية الجهاديين، لأنها لا ترغب في عودتهم لفرنسا.

ويتوقع مسؤولون بهذا البلد الأوروبي، أن تعرض عليهم الكثير من الحالات المشابهة خلال الشهور المقبلة، فحسب “ آلان مارسو ” المدير السابق للمصالح العامة لمحاربة الإرهاب: “ يوجد بالرقة حاليًا مئات الأطفال وآباؤهم طبعًا، واعتقد أنه مع نهاية المعارك هناك، ستعترضنا عمليات وعائلات في وضعية كهذه ” .