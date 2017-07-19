مصر: المؤبد لـ 4 قيادات إخوانية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة ” ، حيث أصدرت حكماً بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 عاماً لمتهمين آخرين.

ويذكر أن النيابة العامة أحالت 6 من عناصر الإخوان، إلى محكمة الجنايات، وهم القيادي بتحالف دعم الإخوان والهارب إلى ألمانيا أسامة إبراهيم على عمر، ومحمد طه وهدان، وعضوي مكتب إرشاد الإخوان محمد سعيد عليوة طه، ومسؤول العمليات النوعية بجنوب القاهرة عبد الرحيم مبروك الصاوى، وقائد المجموعة المنفذة حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، وعضو المجموعة المنفذة للعملية محمد السيد محمود عزام.

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