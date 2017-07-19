الجوهرة المشعة مرشح لاستضافة السوبر المصري - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، أن الشركة الراعية لم تستقر نهائيا على الملعب الذي سيحتضن مباراة السوبر المحلي المقبلة، مضيفًا أن ملعب الجوهرة المشعة بجدة يعد أقرب الإستادات المرشحة لاستضافة السوبر.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن الشركة الراعية، ستحدد ملعب المباراة خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر، أنه تم تحديد الطرف الأول في مباراة السوبر، وهو النادي الأهلي الفائز بالدوري، فيما لم تنته بطولة الكأس حتى الآن.