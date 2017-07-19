الهند تلغي جواز سفر ذاكر نايك - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

ألغت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، جواز سفر ذاكر نايك الداعية الإسلامي الهندي المعروف بخطابه الديني المناهض للعنف والإرهاب.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، إن جواز سفر الداعية نايك قد تم إبطاله، بناءً على طلب من وكالة الأمن القومي (الاستخبارات).

وأضاف البيان أن مكتب الجوازات المحلي في مدينة مومباي غربي الهند، ألغى جواز سفر الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك، استنادًا لأحكام قانون جوازات السفر الصادر عام 1967.