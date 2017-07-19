الهند تلغي جواز سفر ذاكر نايك - صحيفة صدى الالكترونية

الهند تلغي جواز سفر ذاكر نايك
ألغت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، جواز سفر ذاكر نايك الداعية الإسلامي الهندي المعروف بخطابه الديني المناهض للعنف والإرهاب.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، إن جواز سفر الداعية نايك قد تم إبطاله، بناءً على طلب من وكالة الأمن القومي (الاستخبارات).
وأضاف البيان أن مكتب الجوازات المحلي في مدينة مومباي غربي الهند، ألغى جواز سفر الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك، استنادًا لأحكام قانون جوازات السفر الصادر عام 1967.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29954 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكون بعونه ، ومن كان الله معه فلا خوف عليه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11438 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين ما لقى الا هذا الاسم المقرف اللي يتسمى به
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 1 ساعة
انت دخلت الاسلام غير الاسم الى اسم اسلامي غير هذا لاتعتبر داعية اسلامي
صقر الجنوب[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 42 دقيقة
الدكتور ذاكير نايك من العلماء القلائل النابغين في دراسة الاديان ولديه ملكة حفظ قوية جدا وقد اسلم على يديه
الكثير من النصارى والبوذ والهندوس ومن لادين له
وبما ان الهند دوله هندوسيه فقد اصبح دينهم محط الشبه بوجود الدكتور ذاكر نايك
وقد الجم الكثير من المناظرين عن الدين الاسلامي وبامكانكم مراجعة الييوتيوب
واصبح الاسلام ينتشر اكثر في الهند فوضعوه ع قائمة الارهاب وغسيل الاموال !!
اما انت يبو عمار ويحي الشديدي فماذا قدمتم لدينكم الاسلامي ؟؟
لو كل من اسمه جميل من العرب يطلع جميل
كان اكثر وجيه البشر تحمل صفات افعالها
صقر الجنوب[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 37 دقيقة
الدكتور ذاكير نايك من العلماء القلائل النابغين في دراسة الاديان ولديه ملكة حفظ قوية جدا وقد اسلم على يديه
الكثير من النصارى والبوذ والهندوس ومن لادين له
وبما ان الهند دوله هندوسيه فقد اصبح دينهم محط الشبه بوجود الدكتور ذاكر نايك
وقد الجم الكثير من المناظرين عن الدين الاسلامي وبامكانكم مراجعة الييوتيوب
واصبح الاسلام ينتشر اكثر في الهند فوضعوه ع قائمة الارهاب وغسيل الاموال !!
اما انت يبو عمار ويحي الشديدي فماذا قدمتم لدينكم الاسلامي ؟؟
لو كل من اسمه جميل من العرب يطلع جميل
كان اكثر وجيه البشر تحمل صفات افعالها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15537 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله المستعان
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9401 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يضيقها ع كل من يضيق ع رجال الدين ويترصد لهم
مغرد[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 7 دقائق
نا يك اسم القبيله الى هو منها للمعلوميه
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8494 ] نشر منذ 5 دقائق
المفرؤض يغير هالاسسسم 🙊🙂