⁠⁠⁠⁠⁠مقتل 9 بينهم ضابط مصري في تفجير مدرعة شرطية بسيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استهدف مجهولون بعبوة ناسفة، اليوم الأربعاء، مدرعة شرطة مصرية بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء (شمال شرق) قتل على إثرها ضابط و8 مدنيين، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن “ مدرعة شرطة تم استهدافها بعبوة ناسفة زرعها مجهولون حال سيرها على الطريق الدائري، جنوب مدينة العريش، بالقرب من كمين المحاجر ”.

وأضاف، “ إثر التفجير، هاجم مجهولون بالرصاص أفراد المدرعة، ما أسفر عن مقتل الملازم أحمد عادل (25 عامًا)، و8 مدنيين بينهم سيدتان وطفلة تصادف مرور سياراتهم خلال الواقعة، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين ”.

وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى العريش العام بالمحافظة ذاتها.

ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية، بيانًا حول الهجوم حتى الساعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.