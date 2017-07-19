بالفيديو ..المعلق الإماراتي عدنان حمد يلقي بهاتفه في المرحاض - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نشر على نطاق واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للمعلق الإماراتي عدنان حمد الحمادي، وهو يرمي بجواله في المرحاض، بعد أن سمع مقطعًا لمسؤول قطري.

وقال المعلق الإماراتي الشهير، في المقطع المتداول ” هذا السفيه والوضيع أعطيتموه أكبر من حجمه، وأعطيتموه مساحة وهو آدمي نكرة .

وأضاف الحمادي : ” نكره بمعنى الكلمة وسافل بمعنى الكلمة ” وهو في مزبلة التاريخ، إلا أنَّ مزبلة التاريخ أوسع وأكبر من هذه الأشكال، فمثل هؤلاء مكانهم في المرحاض ” ، وقام برمي هاتفه في دورة المياه وسكب عليه الماء.