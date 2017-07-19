نبراس يدشن " المهرجان الترفيهي " مساء غد بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

يدشن بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي مساء غد الخميس المهرجان التوعوي والترفيهي الذي ينظمه المشروع الوطني ” نبراس ” تحت عنوان (مهرجان نبراس الترفيهي)، ويستمر المهرجان على مدى ثلاثة أيام.

وذكرت مديرة البرامج النسائية بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاستاذة هناء الفريح أن العديد من الجهات ذات العلاقة ستشارك في هذا البرنامج الذي يستهدف جميع أفراد الأسرة توعية وترفيها، ويأتي متزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويهدف من خلال برامجه وانشطته المتعددة لتحقيق غايات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

ولمحت الفريح إلى أن الفعاليات التي ستقام في الفترة المسائية ستتضمن مسرحا ترفيهيا بمشاركة أصدقاء الاطفال (باسم وبسمة) ومعرضا تثقيفيا يحتوي على عدد من الصور المنتقاة بالاضافة الى مرسم للأطفال وأركانا تعريفية، وتم رصد الكثير من الهدايا والجوائز للجمهور، وستشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت مديرة البرامج باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن الترفيه يعتبر من الأساليب الفعالة في إيصال رسالة البرنامج وتحقيق أهدافه بالتعريف بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منها، ومن خلاله يتم إيجاد سفراء للمشروع من كافة فئات المجتمع يوصلون هذه الرسالة إلى أقرانهم.

وأشارت الفريح للجهود الوقائية المستمره التي تحظى بمتابعة واهتمام امين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف، لدعمه البرامج المختلفة والتي يتم تقديمها للتوعية بأضرار المخدرات .. الجدير بالذكر ان المهرجان يستقبل العائلات مجانا من الساعة السابعة مساء وحتى الحادية عشر ليلا.