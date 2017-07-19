⁠⁠⁠⁠⁠شركة المجدوعي بالدمام تُعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مدير الائتمان ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).

https://almajdouie.bayt.com/ar/job-search-results/