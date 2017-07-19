جامعة الخليج بالبحرين تعتمد نتائج المتقدمين لدراسة الطب - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

اعتمدت وكالة الوزارة لشؤون البعثات نتائج المتقدمين لدراسة بكالوريوس الطب في جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين، وأشارت إلى أنها بعثت رسائل بريدية لخمسين مرشحاً للتبليغ بالترشيح المبدئي، وطلبت تأكيد الرغبة في البعثة، ومراجعة حالة الطلب.

وأكدت أنه عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد القادم، هو الموعد النهائي لتأكيد رغبة المرشحين في البعثة، ومن لم يرد فسيلغى ترشيحه، وعند إلغاء ترشيح أحد المتقدمين، سيتم ترشيح من بعده في قائمة الاحتياط الرئيسة.