⁠⁠⁠⁠⁠" سناب شات " تضيف ميزتين جديدتين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أضافت شركة سناب، المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات، ميزتين جديدتين إلى الخدمة، إحدهما من المزايا التي طال انتظارها من قبل المستخدمين.

وأطلقت الشركة على الميزة الأولى اسم ” التصوير المتعدد ” Multi-Snap، وهي تسمح للمستخدمين بتسجيل الفيديو لمدة دقيقة كاملة مع تقسيمها إلى 6 مقاطع، مع امكانية اختيار أفضل المقاطع لإرسالها إلى الأصدقاء أو نشرها عبر قسم القصص، أو حذفها.

أما بالنسبة للميزة الثانية، فهي تحمل اسم “ فرشاة اللون ” Tint Brush، وتتيح للمستخدمين تحرير ألوان الأجسام الظاهرة في الصورة.

يُذكر أن ميزة “ التصوير المتعدد ” متاحة اعتبارًا من يوم أمس لجميع مستخدمي نظام آي أو إس حول العالم، في حين تتوفر ميزة “ فرشاة اللون ” لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس.