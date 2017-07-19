⁠⁠⁠⁠⁠" سناب شات " تضيف ميزتين جديدتين - صحيفة صدى الالكترونية

” سناب شات ” تضيف ميزتين جديدتين
أضافت شركة سناب، المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات، ميزتين جديدتين إلى الخدمة، إحدهما من المزايا التي طال انتظارها من قبل المستخدمين.
وأطلقت الشركة على الميزة الأولى اسم ” التصوير المتعدد ” Multi-Snap، وهي تسمح للمستخدمين بتسجيل الفيديو لمدة دقيقة كاملة مع تقسيمها إلى 6 مقاطع، مع امكانية اختيار أفضل المقاطع لإرسالها إلى الأصدقاء أو نشرها عبر قسم القصص، أو حذفها.
أما بالنسبة للميزة الثانية، فهي تحمل اسم “ فرشاة اللون ” Tint Brush، وتتيح للمستخدمين تحرير ألوان الأجسام الظاهرة في الصورة.
يُذكر أن ميزة “ التصوير المتعدد ” متاحة اعتبارًا من يوم أمس لجميع مستخدمي نظام آي أو إس حول العالم، في حين تتوفر ميزة “ فرشاة اللون ” لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس.
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