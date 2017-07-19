 ⁠⁠⁠⁠⁠" سناب شات " تضيف ميزتين جديدتين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠” سناب شات ” تضيف ميزتين جديدتين

⁠⁠⁠⁠⁠” سناب شات ” تضيف ميزتين جديدتين
نورة الشهري(صدى):

أضافت شركة سناب، المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات، ميزتين جديدتين إلى الخدمة، إحدهما من المزايا التي طال انتظارها من قبل المستخدمين.

وأطلقت الشركة على الميزة الأولى اسم ” التصوير المتعدد ” Multi-Snap، وهي تسمح للمستخدمين بتسجيل الفيديو لمدة دقيقة كاملة مع تقسيمها إلى 6 مقاطع، مع امكانية اختيار أفضل المقاطع لإرسالها إلى الأصدقاء أو نشرها عبر قسم القصص، أو حذفها.

أما بالنسبة للميزة الثانية، فهي تحمل اسم “ فرشاة اللون ” Tint Brush، وتتيح للمستخدمين تحرير ألوان الأجسام الظاهرة في الصورة.

يُذكر أن ميزة “ التصوير المتعدد ” متاحة اعتبارًا من يوم أمس لجميع مستخدمي نظام آي أو إس حول العالم، في حين تتوفر ميزة “ فرشاة اللون ” لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس.


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