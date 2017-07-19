المملكة تحصد ثاني أرفع منصب في " أوبك " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اختار مجلس محافظي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مرشح المملكة عائض القحطاني، رئيسا جديدا لهيئة الأبحاث لديها، في انتخابات شارك فيها أيضا ممثل عن قطر.

وقال مصدر إن اختيار القحطاني تم بسلاسة خلال اجتماع عقد اليوم في مقر المنظمة في فيينا، الأمر الذي يؤكد أن التوتر السياسي في منطقة الخليج لم يؤثر على صناعة هذا القرار، وفق ” رويترز ” .

وأشار مصدر آخر قريب من المنظمة الدولية إلى أن التوتر في منطقة الخليج مشكلة خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لكن الأمور تمضي قدما في أوبك.

وذكر المصدر أن عملية الترشح لمنصب رئيس هيئة الأبحاث، الذي يعتبر ثاني أكبر منصب في “ أوبك ” ، بعد منصب الأمين العام، شارك فيها، بالإضافة إلى القحطاني، مرشحون من قطر والعراق وليبيا.