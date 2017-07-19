الحوثيون يرحبون بتصريحات الدوحة حول دعم الشرعية في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نالت تصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية اليوم الأربعاء ترحيب من قبل رئيس ما تُسمى ” اللجان الثورية الحوثية ” المدعومة من إيران، محمد علي الحوثي وذلك بخصوص مشاركة الدوحة في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

وقال وزير الدفاع القطري إن قطر وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف العربي في اليمن ، وذلك في أول مرة تعترف فيها قطر بأنها لم تكن راغبة في المشاركة في هذه القوات منذ البداية.

كما وصف الحوثي على صفحته في فيسبوك تصريحات ” العطية ” بـ ” الخطوة المتقدمة ” ، معرباً عن أمله في المزيد من المواقف القطرية، على حد قوله.

ويذكر أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية قد أنهت مشاركة قطر في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، في الخامس من يونيو الماضي.