العامة للزكاة تطرح اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المشاركة في استطلاع أطلقته لجمع الآراء والمقترحات حول اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي أطلقتها، عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الهيئة إنها ستواصل استقبال المرئيات والتعليقات الخاصة باللائحة حتى يوم 19 أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أن الاستطلاع سيوفر الفرصة الكافية أمام الجمهور وقطاع الأعمال للاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم وتبادل الأفكار مع الهيئة قبل اعتماد اللائحة؛ المقرر تطبيقها في الأول من يناير من العام 2018.

ولفتت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية تتضمن تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة ” الإعفاءات، الضريبة بنسبة صفر بالمائة ” على السلع والخدمات المشمولة في قطاعات محددة، وقواعد التسجيل، والمجموعة الضريبية، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعاملة السلع المستخدمة، وخصم ضريبة المدخلات، وعمليات الفحص وتقديم الاعتراض وغيرها من التفاصيل.