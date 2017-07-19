مطلوب ضمن قائمة الـ23 يسلم نفسه لشرطة القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

سلم مطلوبا للجهات الأمنية في محافظة القطيف نفسه، بعد أكثر من خمسة أعوام على إعلان قائمة تتضمن اسمه ضمن 23 مطلوبا آخرين لوزارة الداخلية.

وقالت مصادر ” وفق جريدة اليوم ” إن المطلوب المعلن اسمه على القائمة محمد بن عيسى بن صالح ال لباد بادر بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

وذكر المطلوب الأمني ال لباد، ان المبادرة بتسليم نفسه تأتي تجاوبا مع دعوة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير الشرقية ان (باب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب ولا نحاسب إلا من كان عليه ذنب خاص، فهذا لا بد من محاسبته بالعدالة القانونية ،وعمومًا، إن أبوابنا مفتوحة للجميع.