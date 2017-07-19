غرق شاب بمحتطبة عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بأبها اليوم الأربعاء بلاغاً مفاده غرق شاب (٢١عاما) وذلك خلال محاولة التنزه والسباحة مع مجموعة من أقرانه بتجمع مياه غدير المسمى المحتطبة بقرية العلاية بأبها.

وتمكن غواصو الدفاع المدني من انتشال جثمانه من قاع الغدير ونقله بواسطة النقالة عبر طريق جبلية صخرية وعرة إلى موقع تمركز الآليات وتسليم الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص .

فيما قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد غازي بن يحي الالمعي تعازيه لذوي المتوفى سائلا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها إلى خطورة الاقتراب والسباحة في مثل هذه المواقع حتى وان كان الشخص يجيد السباحة نظرا لما تحتويه داخلها من صخور حادة جدا وتجاويف صخرية بحكم طبيعة الموقع وما تضم من مخاطر اخرى مثل الطمي او الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص ومن ثم غرقه كما ان وعورة الطريق الجبلية الصخرية الوعرة الموصلة للموقع تشكل في حد ذاتها خطورة عالية لمرتادي الموقع راجياً السلامة للجميع .