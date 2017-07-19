‎ الصحة: جميع تطعيمات الأطفال متوفرة يوميا بالمراكز - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

‎أكدت وزارة الصحة أنه توفير جميع تطعيمات الأطفال بشكل يومي في جميع المراكز الصحية بعد أن كانت محددة بيومين في الأسبوع فقط ، وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لرغبات المواطنين وإستجابة لمطالبهم.

‎وكانت الصحة قد أوضحت سابقاً أن جميع التطعيمات متوفرة وأن تطعيمات إلتهاب الكبد الوبائي ” أ ” يِعاني من شح عالمي، وتعمل الوزارة على توفيره.

‎ونوهت عن وجود إنخفاض في معدلات الإصابة في بعض الأمراض المستهدفة بالتحصين ولله الحمد نتيجة التغطية التحصينية التي بلغت أكثر من 90% منذ بداية برنامج التحصين الموسع ، كما أن معدلات الإصابة بمرض الحصبة الألمانية إنخفضت وذلك نتيجة للتغطية العالية بالتطعيمات الأساسية إضافة إلى تنفيذ حملات تطعيمية ضد أمراض الحصبة و الحصبة الألمانية والنكاف.

‎وأبانت أنه تم إستهداف الأطفال الرضع بثلاث جرعات من لقاحات السعال الديكي، الدفتريا ، الكزاز ، المستدامة النزلية ، والتهاب الكبدي ب، ولقاح شلل الأطفال, حيث بلغت التغطية بالجرعة الثالثة الأساسية من هذه اللقاحات 98.3% وهي الجرعة التي تعتبر من مؤشرات منظمة الصحة العالمية لنجاح برنامج التغطية بالتطعيمات.

ضافة إلى مؤشر التغطية بالجرعة الأولى من لقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والنكاف ) والتي بلغت النسبة فيها (97.6% .) .