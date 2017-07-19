بلجيكا تفضح قطر بـ19 دليلا و 5 هيئات حكومية تدعم المتطرفين - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

طالب مركز ” تريندز ” للبحوث في بلجيكا، بإستراتيجية أوروبية فعالة ومنسقة لكبح جماح تمويل قطر للإرهاب؛ حيث عرض للإعلام الأوروبي والعربي 19 دليلاً تؤكّد دعم وتمويل سلطات الدوحة للتطرف والإرهاب وبعض منظماته.

وقال المركز، اليوم: الأدلة تشمل أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب و5 هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالسلطات القطرية، وقائمة الأسماء تضم 10 شخصيات قطرية، واثنين يحملان وثائق إقامة في قطر، إضافة إلى مصري وكويتي، ومن بين القطريين عبدالعزيز بن خليفة العطية؛ ابن عم وزير الدفاع الحالي خالد بن محمد العطية.