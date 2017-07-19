بالخريطة.. نفق سحري من الرياض إلى أشهر جزر فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يعتقد البريطانيون أن حفر في باطن الأرض قد تصل بهم إلى أستراليا، بينما يعتقد الأمريكيون أنهم سينتهون في الصين، الجميع يسأل إلى أين سأصل إذ ما حفرت حفرة في الأرض.

الجهة المقابلة من الكرة الأرضية تجيب عنها خريطة تفاعلية على الإنترنت، والتي قد يكون بمقدورها أن تدلك على الجهة الأخرى من الأرض.

وقام أحد مواقع الإنترنت بإنشاء خريطة تفاعلية يطلق عليها ” Antipodes Map ” ، تستطيع أن تضع عليها اسم بلدك أو مدينتك في جدول على اليسار، وتضغط للبحث لتعرف الجزء الواقع في مواجهة بلدك أو مدينتك على الجهة المقابلة من الكرة الأرضية، ويمكن أن تضغط على موقع مدينتك على الخريطة، لتظهر لك الجهة المقابلة، وفق “ديلي ميل” البريطانية.

كما يقدم الموقع مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق ببعض الدول أو المدن وما يقابلها في الجهة الأخرى من الأرض.

فكثير من البلدان والمدن سينتهي في المحيط عند السفر في نفق عبر الأرض، ويرجع السبب في ذلك أن 71 في المائة من مساحة الكرة الأرضية مسطحات مائية من بحار ومحيطات، ولهذا سيصل سكان عدد قليل من الدول أو المدن إلى اليابسة في الطرف الآخر من الأرض.

وحدد الموقع مسافة الرحلة في نفق داخل الأرض بأنها 12.500 ميل أي (20 ألف كيلومتر)، ولو سقط شخص في هذا النفق الخيالي، سيصل إلى الجهة الأخرى خلال 38 دقيقة فقط.

تقول الخريطة التفاعلية، إن نفق في الرياض ستخرج من الجهة في جنوب المحيط الهادئ، أما أقرب أماكن مأهولة إليك فهي مجموعة جزر بولينزيا الفرنسية (French Polynesia) وأشهرها جزيرة تاهيتي، وجزر بيتكيرن(Pitcairn Islands) وهي المستعمرة البريطانية الوحيدة الباقية في المحيط الهادي.