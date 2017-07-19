 ⁠⁠⁠⁠⁠إحباط تهريب 67 كيلو جرام " كوكايين " بميناء الملك عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠إحباط تهريب 67 كيلو جرام ” كوكايين ” بميناء الملك عبدالله
  • نشر : منذ 51 دقيقة
  • 1٬061
  • 0
  • حوادث

⁠⁠⁠⁠⁠إحباط تهريب 67 كيلو جرام ” كوكايين ” بميناء الملك عبدالله

⁠⁠⁠⁠⁠إحباط تهريب 67 كيلو جرام ” كوكايين ” بميناء الملك عبدالله
نايف السالم(صدى):

أحبط رجال الأمن بجمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة ” الكوكايين ” المخدّرة بلغت (67,369) سبعة وستين كيلوجراما وثلاثمائة وتسعة وستين جراما، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

من جانبه قال محمد المحمادي مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله: إنه وردت للجمرك إرسالية ” دجاج مجمّد ” محمولة داخل حاويات مُبرّدة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة على الحاويات وحمولتها عُثر على كمية من مادة ” الكوكايين ” المخدّرة بلغ وزنها (67,369) سبعة وستين كيلوجراما وثلاثمائة وتسعة وستين جراما, وأشار المحمادي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *