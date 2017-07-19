وضع مزلقانات حديثة حول الدرج بالحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تهيئة الأجواء الروحانية وأداء العبادات وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلاً من إدارة المشاريع وإدارة الخدمات الاجتماعية ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بوضع مزلقانات حديثة حول الدرج بالحرمين الشريفين .

ويهدف ذلك لتسهيل أمور مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمصلين في دخولهم وخروجهم لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنو من وأداء عباداتهم بكل روحانية واطمئنان.