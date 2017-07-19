جامعة شقراء: الرقم الجامعي سيصل للجميع عبر رسالة بداية شهر ذي الحجة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور محمد بن سعد اليحيى،عميد القبول والتسجيل في جامعة شقراء، إن الجامعة ستقوم غداً بالفرز الأول لإعلان نتائج قبول الطلاب؛ فيما سيكون الفرز النهائي في يوم الأربعاء الموافق 4 ذي القعدة.

وأضاف اليحي أن العمادة أغلقت بوابة قبول الطالبات أول أمس، وستعلن النتائج يوم الاثنين ١ ذي القعدة؛ على أن يكون يوم الأربعاء 4 ذي القعدة آخر موعد لتأكيد القبول.

وأهاب عميد القبول بالطلاب والطالبات بالدخول على البوابة الرسمية للجامعة باستمرار؛ لمتابعة حالة التقديم، وتأكيد نتائج القبول عبر البوابة بعد ظهور النتائج، مشيرا إلى عدم حاجة المتقدمين والمتقدمات لمراجعة الجامعة؛ مشيراً إلى أن الرقم الجامعي سيصل للجميع عبر رسالة بداية شهر ذي الحجة.

وتابع: إن عمادة القبول حرصت خلال الفترة الماضية على الاستعداد مبكراً لمرحلة القبول، وتطبيق آليات وضوابط معينة من أجل تطوير إجراءات القبول بالجامعة؛ إذ راعت التسهيل على الطلاب والطالبات من ناحية تقديم طلب الالتحاق عبر استخدام التقنية الحديثة وتحويل القبول إلى إلكتروني، والاستغناء التام عن التقديم التقليدي ” الورقي ” تيسيراً على المتقدمين والمتقدمات، وإسهاماً في ضبط عملية القبول وإجراءاته.