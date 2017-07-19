بالفيديو.. خليجي يبصق على موظفة استقبال ويضربها بالعقال - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد قيام مواطن خليجي بالبصق على موظفة استقبال أحد المستشفيات بلندن، وضربها بالعقال.

مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة داخل المستشفي، يظهر مشادة كلامية بين الرجل وموظفة استقبال، حيث انفعل الأخير وضربها بالعقال وبصق في وجهها أكثر من مرة.