بالفيديو.. خليجي يبصق على موظفة استقبال ويضربها بالعقال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. خليجي يبصق على موظفة استقبال ويضربها بالعقال
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد قيام مواطن خليجي بالبصق على موظفة استقبال أحد المستشفيات بلندن، وضربها بالعقال.
مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة داخل المستشفي، يظهر مشادة كلامية بين الرجل وموظفة استقبال، حيث انفعل الأخير وضربها بالعقال وبصق في وجهها أكثر من مرة.
ナワール[ عدد التعليقات: 13456 ] نشر منذ 39 دقيقة
في لندن بعد
الهمجي ذا يحسب نفسة في بلدة
خلك الحين تخيس عندهم بالسجن
ナワール[ عدد التعليقات: 13456 ] نشر منذ 39 دقيقة
في لندن بعد
الهمجي ذا يحسب نفسة في بلدة
خلك الحين تخيس عندهم بالسجن
فيصل[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 36 دقيقة
تابعو الموضوع وعلمونا ويش يصير
ودي انام الحين ابي اصحى القاء التفاصيل