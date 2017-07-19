⁠⁠⁠بالفيديو.. تدمير 5 عربات ومخازن عبوات ناسفة في شمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تدمير 5 عربات ومخازن عبوات ناسفة في شمال سيناء
تمكنت القوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء، من تدمير 5 عربات دفع رباعي ووكرين للعناص التكفيرية، ومخزنين لتصنيع العبوات الناسفة في شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية بـ ” فيس بوك ” ، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية نفذت حملة مركزه لإستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء تمكنت خلالها من اكتشاف وتدمير (5) عربات دفع رباعى ووكرين للعناصر التكفيرية، ومخزنين لتصنيع العبوات الناسفة ولنش بحرى أثناء محاولته التسلل إلى ساحل البحر ومقتل من بداخلهم.
وقال الرفاعي : إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء تواصل جهودها لإقتلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الإمداد عنهم.
قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تواصل جهودها فى ملاحقة العناصر التكفيرية … ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية ، قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية بتنفيذ حملة مركزه لإستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء تمكنت خلالها من إكتشاف وتدمير عدد [ (5) عربة دفع رباعى و(2) وكر خاص للعناصر التكفيرية – مخزنين لتصنيع العبوات الناسفة – لنش بحرى أثناء محاولته التسلل لساحل البحر ] ومقتل من بداخلهم .هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء جهودها لإقتلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الإمداد عنهم .
Posted by الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة on Wednesday, July 19, 2017
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