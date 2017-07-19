⁠⁠⁠بالفيديو.. تدمير 5 عربات ومخازن عبوات ناسفة في شمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت القوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء، من تدمير 5 عربات دفع رباعي ووكرين للعناص التكفيرية، ومخزنين لتصنيع العبوات الناسفة في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية بـ ” فيس بوك ” ، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية نفذت حملة مركزه لإستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء تمكنت خلالها من اكتشاف وتدمير (5) عربات دفع رباعى ووكرين للعناصر التكفيرية، ومخزنين لتصنيع العبوات الناسفة ولنش بحرى أثناء محاولته التسلل إلى ساحل البحر ومقتل من بداخلهم.

وقال الرفاعي : إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء تواصل جهودها لإقتلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الإمداد عنهم.