أمر تكرهينه في جسمك ويعشقه الرجل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إذا كنت تعانين من عدم راحة واقتناع لناحية شكلك الخارجي أو رشاقة جسمك، فتأكدي أنك لست الوحيدة في ذلك، فأغلبية النساء تعاني من هذه المشكلة، خصوصاً أنهن يرغبن دائماً في الوصول الى الكمال والمثالية في كل المجالات.

مع الاشارة الى أن ما قد تراه المرأة غير جميل في جسمها وبحاجة الى تغيير، قد يراه الرجل أمر أكثر من رائع، نظراً لاختلاف معايير الجمال وعشقه بطبيعة الحال الى الامور غير المرسومة أو الكاملة، والعكس صحيح.

من هنا، قد نرى كثيرا من الرجال ينفرون من المرأة التي أقدمت على اجراء عدد كبير من عمليات التجميل، بغية نحت شكلها بعيدا عن الحفاظ على هويتها الحقيقية أو في محاولة لتقليد فنانة معينة أو امرأة أخرى.

علماً أن من أكثر الامور التي قد تكرهها المرأة في جسمها هي مشكلة الارداف، بحيث تحاول دائماً نحتها وجعلها أنحف وشدها، من دون أن تدرك أن الرجل يحب الارداف الكبيرة بعض الشيء غير النحيفة، خصوصاً أنه يراها عنصراً جاذباً في شكل المرأة الخارجي.

يذكر أن هذا الاختلاف يمتد الى نواحي أخرى من شكل جسم المرأة، شرط أن تكون هذه الاخيرة تتبع نظاماً غذائياً صحيا وتمارس الرياضة بغية المحافظة على سلامة جسمها وصحتها العامة بعيداً عن محاولة تنحيف جسدها لتلائم نظرة شخص معين أو الحصول على اعجاب رجل ما، لأن من شأن ذلك أن ينعكس سلبياً على نفسيتها ويؤدي الى انهيار ثقتها بنفسها.

فخطورة هذا الامر لا تقتصر على المدة الحالية بل تتحول الى مرض نفسي أو حال نفسية تعاني منها المرأة، فتشعر بأنها ليست جميلة أو جيدة كفاية وهذا ما يعتبر دمارا نفسيا بطيئا وطويل الامد ما سيمنعها من اختبار السعادة الحقيقية أو التمكن من الدخول في علاقة عاطفية صحيّة.