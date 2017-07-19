كيف تعالج جلدك المتشقق بعد التعرض للشمس - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

بعد التعرض لأشعة الشمس، تظهر على البشرة بعض الأعراض والتي تتمثل في احمرار الجلد، وألم وحكة شديدان، بالإضافة إلى تقشر الجلد.

ويمكن التقليل من حدة الألم والحكة باتباع بعض التعليمات، كما ذكرها موقع ” prevention”.

-للماء البارد القدرة على تهدئة الحروق المختلفة في بعض الحالات، حيث يعمل على تهدئة الخلايا الجلدية المعرضة لحروق الشمس، وتكرار ذلك مرة أو مرتين يوميًا.

-تجفيف الجلد باستخدام منشفة قطنية ذات ملمس ناعم، فهذا يعمل على إزالة الجلد المتقشر الزائد وحماية الجلد السليم، وعدم ترك أي مجال لحدوث خدوش عن طريق الخطأ.

-يمكن إزالة الجلد الزائد باستخدام مقص معقم بالقليل من الكحول الطبي، مع تجنب شد أطراف الجلد المتقشرة.

-يحتاج الجلد المصاب لإعادة الترطيب له، وذلك من خلال تطبيق الكريم المرطب المخصص لنوع بشرتك. يجب التأكد من عدم احتواء الكريم على أي مواد كيميائية يمكن أن تسبب التهيج للجلد والحساسية مثل العطور المركزة أو مركبات تفتيح البشرة.

-تناول الماء والسوائل بكميات كبيرة، ذلك يحافظ على ترطيب الجلد، وعلاج تقشره بشكل أسرع.

-يعمل النشا على تبريد الجلد وإيقاف الألم بشكل مؤقت، ويستخدم مع إضافة بضع قطرات من الماء العادي أو ماء الورد للحصول على عجينة طرية. يتم تطبيق خليط النشا مرة أو مرتين يوميًا.

-خل التفاح يعمل على تعقيم أجزاء الجسم التي تعرضت للتقشر، ويحميها من الالتهاب، كما أنه يساعد على إعادة لون البشرة الطبيعي، وذلك من خلال تطبيق خل التفاح مع الماء على البشرة باستخدام قطعة من القطن، ويترك على البشرة لمدة تتراوح من45 إلى 60 دقيقة.