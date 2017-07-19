جامعة طيبة تعلن عدد الطلاب والطالبات المقبولين لهذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أقر مجلس جامعة طيبة، عدد الطلاب المتوقع قبولهم لهذا العام، وبلغ 12 ألف طالب وطالبة.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور أنس غوث، إنه منذ بدء فترة القبول، لم تكتف الجامعة بتجهيز الإمكانات الفنية والتقنية استعدادا لعملية القبول، بل قدمت عمادة القبول مبادرات عديدة ونزلت للميدان لمقابلة الجمهور والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

وأوضح أن العمادة استعانة بكافة المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، من ” تويتر وسناب شات وفيس بوك ” لتقوم بوظيفتين أساسيتين وهما وظيفة ” الإبلاغ والإعلان، ووظيفة استقبال الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بأسرع وقت ” دون الحاجة إلى مراجعة الطالب الجامعة.

وأشار ” غيث ” إلى دعم الجامعة لبعض فئات المجتمع وتسكينهم في التخصصات التي تتناسب مع مؤهلاتهم دون الإخلال بأحقية بقية المتقدمين ومن تلك الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء شهداء الواجب ، وأبناء المرابطين في الحد الجنوبي والمشاركين في ” عاصفة الحزم وإعادة الأمل ” ، والمستفيدين من جمعية ” كلانا ” ، وجمعية الأيتام .