جامعة أم القرى تنظم برنامج إحصاءات مالية الحكومة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في وحدة التطوير الإداري، بالتعاون مع وزارة المالية، اليوم، البرنامج التدريبي، بعنوان ” إحصاءات مالية الحكومة ” ، وذلك بالقاعة المساندة لقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأوضح مدير وحدة التطوير الإداري بالجامعة فهد الشريف أن البرنامج التدريبي، الذي يستمر ليومين، بمشاركة متدربين من الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة، أن الحقائب التدريبية المعدة تشمل جوانب الأصول والخصوم، والإيرادات والمصروفات، والتصنيف الوظيفي وتقنية المعلومات، كذلك حقيبة الأصول والخصوم، مبيناً أن من بين الجهات المشاركة في البرنامج إمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، مثمناً حرص وتعاون مسؤولي وزارة المالية على إقامة هذا البرنامج التدريبي.

من جانبه أفاد مدير عام الميزانية بوزارة المالية عبدالله العسكر أن نجاح التحول يرتبط بفهم المختصين له ومتطلباته وطريقة تطبيقه ورغبة من الوزارة في التسهيل على المسؤولين وموظفي الجهات الحكومية التي ليس لها فروع أو مكاتب في الرياض, مثل إمارات المناطق والأمانات والبلديات التابعة لها, والجامعات, وعدد من الهيئات وغيرها، نظمت جولة تدريبية عن إحصاءات مالية الحكومة ( GFS ) .

وأكد العسكر أهمية إعادة تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقاً للتصنيف الاقتصادي والوظيفي الوارد في نظام إحصاءات مالية الحكومة كعنصر اساسي في تحليل المالية العامة ، كذلك الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسات المالية والتعرف على أثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.

وأبان أن البرنامج يأتي لإصلاح مالية الحكومة ومنها التحول إلى تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة 2014 م ، والانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات والكتاب الإحصائي السنوي ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، لافتاً إلى أن لها دور بالغ في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، مثمناً الجهود التي قامت بها جامعة أم القرى للإشراف وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي .