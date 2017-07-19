هواوي تطلق هاتف " هونر 9 بريميوم " بكاميرتين خلفيتين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة هواوي أمس الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد “ هونر 9 بريميوم ” Honor 9 Premium، الذي يعد نسخة تقدم الحد الأعلى من مواصفات هاتفها “هونر 9″، الذي كشفت عنه في الشهر الماضي.

ويمتاز هاتف الشركة الصينية بأنه يتوفر بسعر منافس مقارنة ببقية الهواتف الرائدة .

ويتشابه “ هونر 9 بريميوم ” مع “ هونر 9 ” بالتصميم وبعض المواصفات الداخلية، ولكن الأول يقدم ذاكرة وصول عشوائي “ رام ” بحجم 6 جيجابايتات، و 128 جيجابايتًا من مساحة التخزين الداخلية.

وفيما عدا ذلك، يقدم “هونور 9 بريميوم″، الذي يأتي بسماكة 7.45 ملليمترات ويزن 155 جرامًا، كاميرتين خلفيتين، وهو مصنوع من المعدن والزجاج، كما يقدم الجهاز شاشة بقياس 5.15 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلًا مع زجاج حماية من نوع 2.5D.