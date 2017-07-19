بالصور.. بيع رولزرويس Hyperion بيننفارينا حتي الآن في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

صنعت هذه السيارة رولزرويس هيبيريون منذ عقد كامل مع لمسات بيننفارينا وقد طلبت السيارة من شركة بينينفارينا من قبل جامع سيارات رفيع المستوى يدعى رولاند هول، وقد استندت إلى سيارة فانتوم المكشوفة كوبيه التي كانت قد خرجت للتو من خطوط الانتاج، ولكنها زودت بجسم أصلي تماما تخلص خلال تطوير السيارة من المقاعد الخلفية لجعلها رودستر ذات مقعدين.

وقد تم الكشف عن هيبريون في بيبل بيتش في عام 2008، ونحن لا نعرف كم دفع هول لتصميم هذه السيارة، ولكن في العام التالي باعها بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 5 ملايين دولار بأسعار اليوم، أو ما يزيد عن 6.5 مليون دولار في ذلك الوقت.

وستشعرون بمدى قيمة هذه السيارة في السوق اليوم، وخاصة بالنظر إلى ما يقرب من 13 مليون دولار دفعت قريباً لرولز رويس سويبتايل التي كشف النقاب عنها في فيلا ديستي. ولكن شركة العين كلاس موتورز التي تتخذ من دبي مقرا لها، كانت قد أدرجت السيارة هنا بقيمة 2 مليون يورو (أي ما يعادل 2.3 مليون دولار أمريكي / 1.75 مليون جنيه إسترليني)، وهي منذ عدة سنوات هناك في مكانها في دبي ولكن يبدو أن أحدا لم يأخذها.