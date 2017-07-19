التحكيم الدولية تلزم روسيا بدفع 5,4 مليون يورو لهولندا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

ألزمت محكمة التحكيم الدولية أمس الثلاثاء روسيا بدفع 5,4 مليون يورو لهولندا تعويضا على العطل والضرر الذي تسببت به موسكو لدى توقيفها في 2013 سفينة لمنظمة غرينبيس البيئية ترفع العلم الهولندي كانت تحتج على عملية تنقيب روسية عن النفط.

وقالت محكمة التحكيم الدولية في بيان ان المحكمة حددت بالاجماع قيمة العطل والضرر الواجب على روسيا تسديده لهولندا .

ويذكر أن روسيا أوقفت في سبتمبر 2013 في بحر بارنتس السفينة الكاسحة للجليد واعتقلت افراد طاقمها ال30 وهم أربعة روس و26 أجنبيا وذلك اثناء تنفيذهم حركة احتجاجية في محيط منصة تابعة لمجموعة ” غازبروم ” النفطية الروسية الحكومية في القطب الشمالي.