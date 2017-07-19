 مدير الكرة بالنصر: الزمالك المصري أقوى منافسينا بالبطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

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مدير الكرة بالنصر: الزمالك المصري أقوى منافسينا بالبطولة العربية

مدير الكرة بالنصر: الزمالك المصري أقوى منافسينا بالبطولة العربية
ماجد محمد(صدى):

كشف مدير جهاز الكرة بالنصر، طلال النجار، أن البطولة العربية مهمة للنصر خاصة أنه سيواجه منافسين أقوياء مثل الزمالك بجماهيريته الكبيرة، والعهد بطل الدوري اللبناني، والفتح أحد أندية المغرب البارزة.

وأضاف النجار أن كل فرق المجموعة قوية، لكن يظل الزمالك بجماهيره مرشحاً قوياً رغم معاناته محلياً مؤخراً.

وتستضيف مصر البطولة العربية في القاهرة والإسكندرية من السبت المقبل حتى 5 أغسطس . ويشارك النصر ضمن المجموعة الثانية التي تستضيفها الإسكندرية إلى جانب الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 36 دقيقة

ههههههه شر البلية ما يضحك
انا ودي افتح مخ الفقراوي عشان اشوف كيف يفكر
بكره بتاكلونها هزايم اربعه وخمسه
وبتنجلدون بعد

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