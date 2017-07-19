بالصور.. أودي سبورت تسلم نسخة RS3 LMS بحلة ذهبية خاصة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصلت اودي سبورت لرقم مميز في مسيرتها لعملاء قسمها السباقي بعد أن سلمت النسخة رقم 100 من أودي RS3 LMS قبل أقل من عام من تقديم السيارة لأول مرة والسيارة بقوة 350 حصان والتي زودت بحلة خاصة كالنسخة رقم 100 هناك ظهرت في قمة أودي في برشلونة وقادها جوناس لابالاينين ابن أحد سائقي السباقات الشهير.

وصنعت السيارة في أسبانيا فيما قال كريس رينكي رئيس أودي سبورت أنهم بالفعل سلموا 90 نسخة حول العالم والآن تلقوا الحجز علي النسخة رقم 100 وأعرب عن فخرهم بنجاح السيارة بصورة كبيرة وحملت النسخة الجديدة رقم 100 حلة ذهبية خاصة وقد شاركت فرق المستهلكين في 125 سباق في 3 قارات وحققوا 73 نقطة و24 انتصار بينما نمت فئة TCR في الشعبية عالمياً.