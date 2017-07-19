مصرع قاصرين اثنين في انفجار لغم بالرقة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصرع قاصرين اثنين، اليوم الأربعاء، في انفجار لغم، خلال محاولاتهما الفرار من مدينة الرقة السورية، التي تعتبر مسرحا لهجمات تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المرصد إن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، واصلت اليوم الأربعاء، القصف في أجزاء مختلفة من المدينة.

والجدير بالذكر أن المعارك بين داعش و”قوات سوريا الديمقراطية” وهو تحالف تقوده ميليشيات كردية، تتواصل في البلدة القديمة في الرقة وأيضاً في أحياء جنوب غرب وجنوب شرق المدينة.