خريطة فعاليات العامة للترفيه خلال الأسبوع الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

خريطة فعاليات العامة للترفيه خلال الأسبوع الجاري
تدعم الهيئة العامة للترفيه العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة حول المملكة هذا الأسبوع، ضمن روزنامة الترفيه من خلال الموقع الخاص بالروزنامة على الرابط: www.roznamah.sa.
وتقام لأول مرة عروض المسرحية المصرية “ صبح صبح ” وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في الفترة من 20 وحتى 22 يوليو 2017 م وسيكون الحضور متاح للعائلات والأفراد، ويبدأ عرض المسرحية في تمام الساعة 9 مساءً.
وفي جدة ستقام فعالية “ اجعل تسوقك ايموجي ” الترفيهية والتي تقدم مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال وذلك في مقر (الجامعة بلازا) في الفترة من 20 وحتى 29 يوليو 2017 م، وتستقبل الزوار من الساعة 6 وحتى 11 مساءً. وتقام في الرياض “ عروض سلاحف النينجا ” العالمية.
كما تقام بواقع 3 عروض يومياً وذلك في مدينة سفوري لاند الترفيهية بالعثيم مول في الفترة من 16 وحتى 19 يوليو 2017 ، وتستقبل الزوار من الساعة 4:30 وحتى 9 مساءً. وتتواصلالفعاليات المميزة في شهر يوليو.
وتستمر فعالية “ مسرح جدة 2 ” العائلية والتي يتخللها مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسرحيات مثل مسرحية “ ماشا والدب ” ، ومسرحية “ الجميلة والوحش ” وذلك في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات ، وتستمر حتى 21 يوليو وتستقبل الزوار يومياً من الساعة 5 حتى 11 مساءً.
وتستمر أيضاً في قرية مرسال (بالجنغل لاند) في جدة “العروض الصينية الأكروباتية” وتتضمن العروض البهلوانية وعروض القفز بالأرجوحة وعروض الدراجات الخطيرة والخدع البصرية ، وتستمر حتى 13 سبتمبر 2017 م، وتستقبل الزوار يومياً من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحاً .
شمسن شارزة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو تدفعون فلوس ماحد جايكم .. الناس ولله الحمد عندها رصيد من الدين ومخافة الله وحفلاتكم فيها من المجون وافساد والاختلاط الشيئ الكثير … ولذلك لاتتعبون انفسكم
طيف المطر[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 24 دقيقة
هيئة الترفيه أحسنوا النية واتقوا الله حتى يكون عملكم مشكور ويقبل الناس عليكم ويكتب الله لكم النجاح اما التخبط العشوائي والتركيز على الغناء والضجيج واختلاط النساء مع الرجال فلن يكون التوفيق حليفكم 🌹