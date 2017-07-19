خريطة فعاليات العامة للترفيه خلال الأسبوع الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تدعم الهيئة العامة للترفيه العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة حول المملكة هذا الأسبوع، ضمن روزنامة الترفيه من خلال الموقع الخاص بالروزنامة على الرابط: www.roznamah.sa.

وتقام لأول مرة عروض المسرحية المصرية “ صبح صبح ” وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في الفترة من 20 وحتى 22 يوليو 2017 م وسيكون الحضور متاح للعائلات والأفراد، ويبدأ عرض المسرحية في تمام الساعة 9 مساءً.

وفي جدة ستقام فعالية “ اجعل تسوقك ايموجي ” الترفيهية والتي تقدم مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال وذلك في مقر (الجامعة بلازا) في الفترة من 20 وحتى 29 يوليو 2017 م، وتستقبل الزوار من الساعة 6 وحتى 11 مساءً. وتقام في الرياض “ عروض سلاحف النينجا ” العالمية.

كما تقام بواقع 3 عروض يومياً وذلك في مدينة سفوري لاند الترفيهية بالعثيم مول في الفترة من 16 وحتى 19 يوليو 2017 ، وتستقبل الزوار من الساعة 4:30 وحتى 9 مساءً. وتتواصلالفعاليات المميزة في شهر يوليو.

وتستمر فعالية “ مسرح جدة 2 ” العائلية والتي يتخللها مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسرحيات مثل مسرحية “ ماشا والدب ” ، ومسرحية “ الجميلة والوحش ” وذلك في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات ، وتستمر حتى 21 يوليو وتستقبل الزوار يومياً من الساعة 5 حتى 11 مساءً.

وتستمر أيضاً في قرية مرسال (بالجنغل لاند) في جدة “العروض الصينية الأكروباتية” وتتضمن العروض البهلوانية وعروض القفز بالأرجوحة وعروض الدراجات الخطيرة والخدع البصرية ، وتستمر حتى 13 سبتمبر 2017 م، وتستقبل الزوار يومياً من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحاً .