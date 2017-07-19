الإسكان تطرح 5500 شقة على طريق " الدمام – الرياض " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طرحت وزارة الإسكان 5500 شقة سكنية خلال مشروعها على طريق ” الدمام – الرياض ” للمواطنين المرشحين، وذلك بنظام البيع على الخريطة، من خلال جهات التمويل حسب آلية الدعم السكني المتبع من قِبل الوزارة.

وقال مسؤول بالوزارة، أن الإقبال من قِبل المواطنين على هذه الوحدات السكنية بلغ 10% خلال يومين من الطرح، متوقعاً الانتهاء من تغطية الوحدات المطروحة خلال عشرة أيام فقط.

وأشار المسؤول إلى أن الوزارة أرسلت رسائل نصية للمرشحين حتى يتمكنوا من الحضور إلى الموقع للاطلاع على الخدمات سيتم تسليم الوحدات للمواطنين خلال ثلاث سنوات وأن الدولة ستتحمل

نسب الفائدة للمصارف من نسبة 25 إلى 100% عن شرائح مختلفة.