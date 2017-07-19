نسما القابضة تعلن عن 15 وظيفة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الوطنية نسما القابضة، 15 وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى “ حارس أمن ” ، لحملة شهادات الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17/ 9/ 2017م، موضحة أن تفاصل التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف مُعلنة عبر الرابط التالي ” http://careers.nesma.com/en/job-search-results “.