بالفيديو.. " أم راكان " باكية: لست مليونيرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، لأم راكان بائعة الشاي على الجمر بمحافظة ينبع، تنفي فيه عدم تلقيها أي مساعدات مالية كما تردد.

وأظهر المقطع صوت أم راكان وهي تبكي وتقول: ” أنا تعبت والله من الناس اللي تقول عني أني مليونيرة، وأنه جاني فلوس كتير، لكن والله العظيم ما جالي فلوس ولا شيء ولا أحد عطاني فيلا زي ما يقولون عني، مشيرة إلى أن كل ما يقال عنها من إنها حصلت على مبالغ مالية كذب في كذب، حسب قولها.

وطالبت “ أم راكان ” المسؤولين بضرورة مساعدتها لما وصلت إليه من حاجة ماسّة، وذلك بتوفير منزل دائم لها ولأبنائها، مشيرة إلى أنهم وعدوها بتسليمها وحدة سكنية كاملة تمتلكها.

وتعيش ” أم راكان ” في كوخ خشبي تبيع فيه الشاي برفقتها أبنائها.