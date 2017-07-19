بالفيديو.. " أم راكان " باكية: لست مليونيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” أم راكان ” باكية: لست مليونيرة
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا، لأم راكان بائعة الشاي على الجمر بمحافظة ينبع، تنفي فيه عدم تلقيها أي مساعدات مالية كما تردد.
وأظهر المقطع صوت أم راكان وهي تبكي وتقول: ” أنا تعبت والله من الناس اللي تقول عني أني مليونيرة، وأنه جاني فلوس كتير، لكن والله العظيم ما جالي فلوس ولا شيء ولا أحد عطاني فيلا زي ما يقولون عني، مشيرة إلى أن كل ما يقال عنها من إنها حصلت على مبالغ مالية كذب في كذب، حسب قولها.
وطالبت “ أم راكان ” المسؤولين بضرورة مساعدتها لما وصلت إليه من حاجة ماسّة، وذلك بتوفير منزل دائم لها ولأبنائها، مشيرة إلى أنهم وعدوها بتسليمها وحدة سكنية كاملة تمتلكها.
وتعيش ” أم راكان ” في كوخ خشبي تبيع فيه الشاي برفقتها أبنائها.
الله كريم[ عدد التعليقات: 978 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله لو انك منتي سعودية كان جاتك الفزعه من كل مكان لكن لانك متحشمه وتطلبين الرزق الحلال ماحد يجيك لو تتبرجين وتغيرين لهجتك لتهاتفو خرفان الوطن عليك من جمعيات وغيرها باسم المساعده ومد يد العون وكان قالو حرام مسكينه مغتربه مسكينه لو لا الحاجه ماسوت كذا لكن مانقول الا الله المستعاااااان زمن عجيب وين المهايطيه باسم فعل الخير وسوينا وفعلنا وتصوير ورياء ليش مافي احد يقدر يساعد هذي المرأه المسكينه معقوله طيب وين الزكاة ؟؟؟ بدل ماتصرف على جبال لبنان ومصر وقطارات المغرب الاقربون اولا بالمعروف خافو الله ماعندكم غيره ولا نخوه ايش القلوب هذي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29921 ] نشر منذ 3 دقائق
الله كريم ,, اطلبي الله ولا تطلبي الخلق الفقير ,,