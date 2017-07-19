السوق المالية تعلن عن وظيفة شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت هيئة السوق المالية وظيفة شاغرة للجنسين بإدارة مجلس الهيئة، بمسمى ” مستشار رئيسي “.

وحددت الهيئة الشروط التالية:

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (القانون المالي، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

خبرة (17) سنة لدرجة البكالوريوس أو (15) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تنظيم السوق المالية، المصرفية الاستثمارية، المؤسسات التنظيمية، المجال القانوني، المحاسبي أو الاستشاري المالي، ويفضل من لديه خبرة دولية.

التفرغ التام.

أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: ” https://www.cma.org.sa/_layouts/15/CMAInternet/404/ar/404.html “.

واوضحت أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون في تاريخ 1-8-2017م.