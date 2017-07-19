التنمية الاجتماعية يعلن شروط الحصول على تمويل المشروعات التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني عن استقبال طلبات التقديم، للحصول على تمويل في مجال الاستثمار في المراكز والمجمعات التجارية.

وتأتي استقبال طلبات التقديم كخطوة أولى لتنفيذ مشروع توطين المولات مطلع السنة الهجرية المقبلة، حيث ستكون منطقة القصيم المحطة الأولى لانطلاق المشروع.

ويشمل برنامج التمويل، المواطنين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الصغيرة من الجنسين من خلال ثلاثة مسارات، يستهدف المسار الأول المشاريع الصغيرة والناشئة التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 300 ألف ريال، بينما يصل مبلغ التمويل إلى 500 ألف ريال في المسار الثاني المخصص للخريجين، الذي يشترط وجود مؤهل دبلوم صحي أو شهادة جامعية في مجال التعليم.

أما المسار الثالث فهو مسار التميز، ويشترط خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، ويصل مبلغ التمويل فيه إلى مليون ريال.

ويشترط للحصول على التمويل، أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، وأن تتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في مسار الناشئ ومسار الخريجين، و25 عامًا في مسار التميز، ولا يزيد عن 60 عامًا في جميع المسارات، وأن يكون لدى المتقدم سنة واحدة من الخبرة على الأقل في نفس النشاط المراد تمويله أو شهادة تخصص في نفس المجال، وتكون الخبرة موثقة في التأمينات الاجتماعية وذلك في مساري الناشئ والخريجين للأنشطة المهنية، وأن يكون المشروع ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.