مازداRX-9 تعود مرة أخرى مع اطلاقها المرتقب في أكتوبر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ذكرت تقارير عن السيارات الرياضية الجديدة أن ما ذكرته سابقاً عن تقديم سيارة رياضية جديدة أمر يتواصل في صحته خاصة مع قرب موديل جديد من مازدا بعد شهرين حيث سيتم إحياء الآمال بخصوصها، والتكهنات تشير الي أن السيارة الجديدة يمكن أن تظهر لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات في أكتوبر.

وإذا كانت السيارة الجديدة، التي يقال أنها سيطلق عليها اسم RX-9 ستظهر لاول مرة في أكتوبر، وسوف تأتي بعد 50 عاما من تقديم مازدا لموديلات كوزمو والذي قدم لأول مرة و بمحرك وانكيل الدوار. وقالت تقارير أن RX-9 سوف تكون مستوحاة بشكل كبير من قبل RX-Vision التي عرضت لأول مرة في طوكيو قبل 18 شهرا، وبلغ وزنها ما بين 1300 و 1.350 كجم.

وقد تم تقديم عدد قليل من التفاصيل حول محرك السيارة ولكن المحرك الدوار يمكن أن يطلق عليها اسم ‘Skyactive-R’ يولد ما يقرب من 450 حصان وقد يبلغ سعر سيارة مازدا الجديد حوالي 8 مليون ين أو 71.000 دولار.