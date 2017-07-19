بالفيديو.. مواطن يضبط سائقه العربي مع فتيات داخل منزله - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة ضبط مواطن لسائقه من جنسية عربية وهو يقيم حفلة مختلطة داخل منزله، وأوضحت مقاطع الفيديو لحظة طرد الكفيل للمقيم وكذلك لحظة طرده للفتيات من منزله.

وتباينت تعليقات المتابعين للفيديو حيث قال أحد رواد مواقع التواصل ” الله ياخذ هالنوعيات شراب وبنات واو زاحفين مره فله.. احسن يستاهل ”.