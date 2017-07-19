بالفيديو.. مواطن يضبط سائقه العربي مع فتيات داخل منزله - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يضبط سائقه العربي مع فتيات داخل منزله
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة ضبط مواطن لسائقه من جنسية عربية وهو يقيم حفلة مختلطة داخل منزله، وأوضحت مقاطع الفيديو لحظة طرد الكفيل للمقيم وكذلك لحظة طرده للفتيات من منزله.
وتباينت تعليقات المتابعين للفيديو حيث قال أحد رواد مواقع التواصل ” الله ياخذ هالنوعيات شراب وبنات واو زاحفين مره فله.. احسن يستاهل ”.
أبو الوليد[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفاظه ……….. لدرجة لا تطااااق ،،
وش دخل أمه بالموضوع والمسكينة ميته !!!!
خلاص طقيته وطلعت دمه وش تبغا ا كثرر
لو فيك خير بلغته عنه الجهات المختصة مو تعتدي عليه بالضرب والإهانة وتصوير
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 2 ساعتين
قالبين بيت الرجال ملهى ليلي
لاخافوا ولافكروا
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3769 ] نشر منذ 1 ساعة
لو بلغ عليهم أحسن عشان تسجل قضية ويسفرونهم لبلادهم بس يستاهلون اللي صار لهم التشهير فيهم واجب
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 1 ساعة
كلهم طرش بحر واجانب لا شرهة عليهم
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8479 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل صلخ جلده بعد 💔💔
برق[ عدد التعليقات: 10208 ] نشر منذ 55 دقيقة
أين الحكمه ؟؟؟؟؟؟ أين بصيرة الرجال ونظرتهم الثاقبه البعيده ؟؟؟؟؟؟
هذا سواق عائلتك ، واكتشفت انه منحرف وجرار وفاسد “”” ماذا سيقول الناس
عن زوجتك وبَنَاتِك واخواتك اذا علموا ان سائقهم جرّار وخربان ؟؟؟؟؟؟؟؟
سيتكلم الناس على أهل بيتك ايضا حتى ولو كانو شريفات ،، كان الأفضل
ان تخرّج له بدون لدولته بدون شوشره حتى لا يلصق فيك الناس ما ليس
فيك
كان زمان[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللهم لك الحمد والشكر ….
لسانه بذىء جداَ ………
فيصل[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 41 دقيقة
واضح من صوته ماهو صاحي اصلاً
اتمنى القبض عليه والتحقيق معه وافادتنا بصورة عاجله
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 35 دقيقة
هوي يا بنت العم اماني اخبارك كلها من هالنوع
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 26 دقيقة
الرجال ماهو صاحي فيه شي كلامه كأنه سكران والا لو كان صاحي ماضنيت انه بيسويها ويطردهم ويصورهم لان حتى التصوير ماهو مرتب بس موقف رجولي امانه
مساعد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 25 دقيقة
طبيعي مافيه جهه تنظم المواضيع هذه بس المفروض انه بلغ الشرطه حتى لو طلعوا واسطه او اي شى ماله دخل …. سؤالي كيف يحولون بيته لحفله ماجنه او ما شابه ذلك الله يستر من الجاي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29921 ] نشر منذ 18 دقيقة
احشرهم سوا واطلب الشرطه تضبطهم ,, وانتهى الأمر ,,
,, طربتك له تقلب الموضوع فوق راسك ,,