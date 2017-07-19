إجراءات جديدة لكشف التزوير في قضايا الجهات القضائية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر أن الجهات المختصة في إدارات الأدلة الجنائية بمختلف المناطق بدأت في تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بكشف شبهة التزوير والتزييف في القضايا الواردة من الجهات القضائية .

وتتضمن الإجراءات إرسال الجهات القضائية مختلف المستندات والتواقيع والخطوط المطلوب التعرف على شبهة التزوير فيها إلى جهات الضبط والاستدلال لإبداء الرأي الفني تجاهها من قبل خبراء مختصين بكشف هذا النوع من القضايا.

وطالبت الجهات المختصة في خطاب وجهته إلى الجهات القضائية كافة،أن ترسل أوراق القضايا إلى جهات الضبط والاستدلال والتي تقوم باستكمال المتطلبات اللازمة ومن ثم إحالتها إلى إدارات الأدلة الجنائية لاستكمال الإجراءات قبل إرسالها للجهاتالقضائية لإصدار الحكم القضائي النهائي.

و يهدف هذا الإجراء إلى سرعة إنجاز قضايا التزوير التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم.