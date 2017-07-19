هبوط أسعار النفط مع ارتفاع إنتاج الأوبك - صحيفة صدى الالكترونية

هبوط أسعار النفط مع ارتفاع إنتاج الأوبك
هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
و انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 48.63 دولار للبرميل.
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 46.20 دولار للبرميل.
ومنذ بداية العام انخفضت أسعار الخام بنحو 15 بالمئة مما يجعل النفط أحد أسوأ السلع الأولية أداء في عام 2017.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 1 ساعة
لا أعتقد انه سوف يتم الاستغناء عن النفط والغاز فى المستقبل القريب ولكن هناك أهداف طموحة وضعت فى العديد من المناطق حول العالم أهدافا للاعتماد على الطاقة المتجددة مثل كاليفورنيا التي قررت توليد ثلث احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2020 على أن يتم زيادة المستهدف بحلول 2030 بينما حددت ألمانيا هدفا بنسبة 80% بحلول 2050. وأفاد أساتذة بجامعة “ستانفورد” بأن أمريكا يمكنها الاعتماد على المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء بنسبة 100% خلال الفترة بين عامي 2050 و2055. و أشار خبراء إلى أن التحول بعيدا عن مصادر مثل الطاقة النووية والغاز الطبيعي والوقود الحيوي سيعتمد كثيرا على التطور في صناعة البطاريات ومدى استيعابها للطاقة الناتجة وتخزينها. ويأتي ذلك وسط جهود تبذلها دول عدة من أجل خفض انبعاثات الكربون الأمر الذي يراه البعض سببا محتملا لزيادة تكلفة المصادر المتجددة ولكن البعض الآخر شدد على مضاعفة الكفاءة في استهلاك الطاقة بتطوير البنى التحتية والمنتجات المختلفة. ولا يجب إغفال حجم الاستثمارات المحتمل ضخها في مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء والتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري وتأثير ذلك على الأنشطة الاقتصادية.
ولكن فى رأى الشخصى هى ان مستقبل الطاقة يعتمد فى الاساس على انتاج الكهرباء بواسطة الهيدروجين المستخرج من مياه البحار والمحيطات بواسطة الخلايا الشمسية تلك هى مستقبل الطاقة النظيفة