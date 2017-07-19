 مركز القلب في عرعر يجري 16 عملية قلب مفتوح و324 قسطرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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مركز القلب في عرعر يجري 16 عملية قلب مفتوح و324 قسطرة

مركز القلب في عرعر يجري 16 عملية قلب مفتوح و324 قسطرة
خالد الضبيبي(صدى):

أجرى مركز القلب في عرعر خلال 3 أشهر الماضية 16 عملية قلب مفتوح بالإضافة إلى إجراء 324 عملية قسطرة ، كما قدم خدماته الصحية والعلاجية لعدد 5649 مراجعاً وقام بإستخدم جهاز الإيكمو مع 3 حالات وجميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد .

وأكدت صحة المنطقة الشمالية أن مركز القلب بعرعر يقدم خدماته لجميع مرضى منطقة الحدود الشمالية بالإضافة إلى استقبال الحالات من المناطق المجاورة المحولة عن طريق الاخلاء الطبي .

وفي سياق متصل وبعد إدخال خدمة إستخدام جهاز الاكمو (القلب و الرئة الصناعية) منذ عام في علاج المرضى في قسم جراحة القلب في عرعر فقد تم استخدام الجهاز حتى حينه في علاج ١٤ حالة و ساهمت هذه الخدمة في مساعدة جزء من هؤلاء المرضى من تجاوز وضعهم المرضي الصعب


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