تويوتا تكشف النقاب عن موديل رياضي من “ يارس ” - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة تويوتا النقاب عن الموديل الرياضي GRMN الجديد من أيقونتها الصغيرة Yaris لتخوض بها غمار منافسات بطولة العالم للراليات. وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الجديد Yaris GRMN يعتمد على سواعد محرك كمبريسور رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر ويزأر بقوة 156 كيلووات/212 حصان،

مع عزم دوران أقصى 249 نيوتن متر.وتكفي هذه المعدلات السيارة مفتولة العضلات للتسارع من الصفر إلى 100 كلم/س في غضون 6.5 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى 230 كلم/س.وبفضل ناقل الحركة اليدوي سداسي السرعات تستهلك السيارة 7.5 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 170 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وتم تجهيز السيارة بنظام تعليق مشدود وقفل تفاضلي على المحور الأمامي للمزيد من المتعة عند اجتياز المنعطفات، مع مكابح عالية الأداء، بالإضافة إلى مقاعد رياضية خاصة لمزيد من الدعم الجانبي.

وأعلنت تويوتا أن الموديل الرياضي Yaris GRMN سيقتصر إنتاجه على 400 نسخة فقط، على أن يتم طرحها في الأسواق بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل.