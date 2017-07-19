بالصور.. توسع مرسيدس S-Class سيدان الي 24 نسخة بأكثر من محرك V8 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عندما كشفت مرسيدس موديل S-Class المحدث قبل بضعة أشهر، فإنها قدمته مع عدد قليل من الاصدارات والآن توسعت هذه المجموعة بشكل كبير بما في ذلك ما لا يقل عن ثلاثة نماذج V12 متميزة. ومع فتح باب الحجز علي السيارة منذ مايو وصول أول النماذج بالفعل لصالات العرض في جميع أنحاء أوروبا، فقد نمت تشكيلة سيارات السيدان لهذه السيارة الآن إلى ما لا يقل عن 24 إصدار تنقسم بين مختلف محركات البنزين والديزل، والقواعد القصيرة والطويلة للعجلات، أو الدفع الرباعي.

وبعضها يحمل علامة مرسيدس بنز، مرسيدس AMG ، أو مرسيدس مايباخ وبالإضافة إلى S350d و S400d وS560 البنزين، و S63 عالية الأداء، والفاخرة مايباخ S560، فقد تمت اضافة نسختين بمحركات من 6 أسطوانات هي S450 و S500 في هذه التشكيلة.

ولكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو وصول عدة نماذج جديدة بمحركات من اثني عشر اسطوانة فهناك S600 الجديدة و AMG S65 الجديدة وكلاهما عرض فقط في نظام دفع خلفي وقاعدة العجلات الأكبر، وكما ذكرنا سابقا، فان أقوى النسخ مايباخ S650 الرائدة فتأتي بنظام الدفع الخلفي مع قاعدة عجلات أطول. ويبلغ سعرها في ألمانيا أكثر من 200.000 يورو، أو ما يزيد مرتين ما سعر أي من نماذج السيارة بمحركات من ست أسطوانات فنسخة S350d الأساسية تبدء من أقل من 85 ألف دولار.

وعلاوة على ذلك، وسعت دايملر توافر مختلف قواعد العجلات والمحركات وأنظمة الدفع لذلك فمهما كان طلب العملاء فهناك امكانية توفيرة مع الدفع الرباعي أو الخلفي ولكن S63 فتأتي فقط مع نظام 4Matic.