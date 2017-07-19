بالفيديو.. رقص وطرافة شيرين عبدالوهاب بحفل زفاف - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أثارت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب ، ضجة كبيرة على ” إنستغرام ” برقصها وضحكتها وعفويتها خلال حضورها حفل زفاف ، التي لاقت إعجاب الآلاف من متابعيها وعشاقها الذين يصفوها بـ ” العسل ” .

وظهرت شيرين في مقطع فيديو تم تداوله بعفويتها المعهودة وطرافتها خلال حفلة زفاف عبيدة نجلة المايسترو الشهير أمير عبد المجيد إلى عريسها الإعلامي أحمد الطاهري، وهي ترقص مع العروس بغنج وتتمايل على أنغام الطبلة وزغاريد الحاضرين في الحفل.